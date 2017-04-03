«Одноклассники» активировали режим безопасности после взрыва в Петербурге

Социальная сеть «Одноклассники» предложила пользователям из Санкт-Петербурга поставить статус «Я в безопасности» после того, как в метро города произошел взрыв. Ранее режим безопасности для пользователей из Петербурга активировал и Facebook.

«Мы разослали оповещения всем пользователям, находящимся и/или проживающим в Санкт-Петербурге. Можно проверить, в безопасности ли друзья и близкие, установить статус на страницу, написать сообщение, узнать телефоны экстренных служб», — сообщили «Газете.Ru» в соцсети.