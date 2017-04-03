Росавиация направила аэропортам директиву о принятии дополнительных мер безопасности

Росавиация направила во все аэропорты и авиакомпании директиву о принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности, передает ТАСС.

На данный момент международные аэропорты и аэропорты федерального значения России работают в усиленном режиме.

«В частности, еще с 2011 г. в соответствии с приказом Росавиации в данных аэропортах был объявлен и продолжает действовать второй из трех уровней безопасности, предусматривающий осуществление повышенных мер безопасности, направленных на защиту транспортного комплекса от непосредственных угроз совершения актов незаконного вмешательства», - говорится в заявлении Росавиации.