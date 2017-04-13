Фридман настаивает, что «Ведомости» не пытались связаться с ним при подготовке публикации

Один из владельцев «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман разъяснил свою позицию по поводу иска к газете «Ведомости». Бизнесмен утверждает, что при подготовке публикации «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии», которая стала предметом иска, журналист издания не пытался связаться ни с самим Фридманом, ни с его представителями. «Ответственно заявляю, что ни я лично, равно как и никто из моих представителей, не получали никаких вопросов на тему статьи», – говорится в разъяснении Фридмана, поступившем в «Ведомости».

По словам Фридмана, к иску его побудили «грубейшие нарушения журналистской этики», «многочисленные подтасовки фактов и примеры откровенной лжи, содержащиеся в статье». Он призвал владельцев и коллектив газеты «придерживаться правды хотя бы сейчас, когда до судебного разбирательства осталось совсем недолго».

Ранее иск бизнесмена на своей странице в Facebookпрокомментировал Демьян Кудрявцев, семья которого владеет изданием. «Ни Фридман, ни его сотрудники, насколько мне известно, не отвечали на вопросы журналистов по этому материалу, не объясняли они свою позицию и после его выхода, не просили опровержений, не искали досудебных решений», – написал он.