Михаил Фридман подал в суд на «Ведомости»

Один из владельцев «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман подал иск в Останкинский суд Москвы к ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» — издателю газеты «Ведомости» — и журналисту Ивану Васильеву. Об этом сообщила представитель суда Кристина Батырова. По ее словам, иск был зарегистрирован 7 апреля, он касается статьи, которая вышла в «Ведомостях» 27 февраля — «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии» с подзаголовком «Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о «русской мафии».

Фридман, по словам Батыровой, требует через суд опровергнуть информацию, опубликованную в этой статье. Он хочет, чтобы газета опубликовала опровержение как в бумажной версии, так и в электронной, а также, чтобы электронная версия текста была удалена с сайта. Более детально описывать содержание иска Батырова не стала, уточнив лишь, что Фридман не просит никакой материальной компенсации.

Кроме того, Фридман написал заявление в полицию, в котором потребовал возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора текста, Ивана Васильева, сообщил руководитель юридического отдела «Ведомостей» Владимир Румянцев. Это также следует из из письма заместителя начальника отдела дознания Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы И. А. Шориной (с его копией ознакомились «Ведомости»). В письме, адресованном главному редактору «Ведомостей» Татьяне Лысовой, Шорина просит сообщить анкетные и контактные данные Васильева и просит обеспечить его явку в полицию в связи с обращением Фридмана «по факту распространения в печатной версии газеты «Ведомости» заведомо ложных сведений, порочащих его честь, достоинство и подрывающих репутацию».

«Во вторник журналист уже давал объяснения дознавателю об обстоятельствах написания статьи. Какие конкретно сведения Фридман посчитал заведомо ложными и недостоверными, дознаватель не сообщил, говорит Румянцев.

Что касается искового заявления, то редакция пока не получила его копии, добавляет он, «поэтому мы не знаем, какие сведения истец считает недостоверными и порочащими», пояснил юрист. По словам Румянцева, одним из основных источников для статьи газеты «Ведомости» послужила вышедшая в середине января статья в испанской газете El Confidential, которая и содержала упоминание имени Фридмана, его фотографию и описание его бизнес-конфликта.

При подготовке текста газета направила представителям Фридмана вопросы и просьбу прокомментировать имеющуюся информацию, ответов получено не было, заявил шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков, после выхода публикации никаких претензий редакция также не получала. «О том что Фридман требует возбуждения уголовного дела против журналистов «Ведомостей», мы узнали несколько дней назад из письма МВД. Все это было сделано без объявления войны», — говорит Симаков.

Фридман считает, что статья содержит ряд «не соответствующих действительности» утверждений и нанесла «прямой ущерб» его «доброму имени и деловой репутации». Об этом говорится в комментарии бизнесмена, который получил РБК. «В этой связи я обратился в суд и намерен добиваться публичного опровержения ложной информации», — заявил миллиардер. На запрос «Ведомостей» представитель LetterOne Фридмана пока не ответил.