Руководитель Роскомнадзора: запретить соцсети детям невозможно

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров считает, что не нужно запрещать детям пользоваться социальными сетями, «об этом даже думать не надо». «Для детей социальные сети запретить невозможно, потому что они являются неотъемлемой частью интернета, а интернет запретить невозможно», – сказал он.

Жаров добавил, что взрослые должны максимально информировать детей об опасностях социальных сетей. «Если ты ответственный родитель, то с ребенком эту тему нужно обсуждать. Мы неоднократно говорили и про суицидальные группы, которые несут угрозу не только психическому, но и физическому здоровью ребенка», - пояснил он. Руководитель Роскомнадзора сравнил интернет с улицей: «Чтобы уметь переходить улицу, нужно знать правила дорожного движения. Нужно точно понимать, что ребенок медиаобразован, чтобы оставлять один на один с сетью. Но это задача воспитателей и родителей. Запрещать ­ бесполезно».