WhatsApp потребовалось несколько часов на устранение сбоя в работе

Популярный мессенджер WhatsApp, услугами которого в мире пользуется 1,2 млрд человек, сообщил о восстановлении своей работы после сбоя, длившегося несколько часов. «Мы исправили проблему и приносим извинения за неудобства», - приводит Reuters заявление представителя WhatsApp. О причинах сбоя в принадлежащей Facebook компании не сообщили.

По данным агентства, проблемы с работой WhatsApp наблюдались в некоторых районах Индии, Канады, США и Бразилии. Это сказалось на пользователях операционных систем iOS, Android и Windows Mobile. В Бразилии работа мессенджера прерывалась примерно на два с половиной часа. Год назад, когда бразильский суд предписал заблокировать работу WhatsApp на 72 часа из-за отказа мессенджера сотрудничать с властями в расследовании уголовного дела о контрабанде наркотиков, многие пользователи переключились на конкурента - Telegram.

О сбое в работе WhatsApp стало известно вчера около 23.00 по московскому времени.