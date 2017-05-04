Google выплатит 306 млн евро по налоговому делу в Италии

Материнская структура Google - Alphabet Inc. - достигла соглашения с налоговыми органами Италии об урегулировании претензий по налогам, передает MarketWatch.

В рамках договоренностей Alphabet выплатит 306 млн евро. Эту сумму компания должна выплатить с выручки в размере свыше 1 млрд евро, полученной в Италии в 2009-2015 гг. и оформленной через ирландское подразделение. При этом с компании снимают обвинения в неуплате налогов с 2002 по 2006 гг.