Google выплатит 306 млн евро по налоговому делу в Италии

Материнская структура Google - Alphabet Inc. - достигла соглашения с налоговыми органами Италии об урегулировании претензий по налогам, передает MarketWatch.

В рамках договоренностей Alphabet выплатит 306 млн евро. Эту сумму компания должна выплатить с выручки в размере свыше 1 млрд евро, полученной в Италии в 2009-2015 гг. и оформленной через ирландское подразделение. При этом с компании снимают обвинения в неуплате налогов с 2002 по 2006 гг.

Google предложил властям Италии 280 млн евро компенсации за неуплату налогов – СМИ
Иностранные компании заплатили в бюджет почти 2 млрд рублей «налога на Google»
Доля «Яндекса» в поиске рунета упала до минимума с 2008 года
Фото