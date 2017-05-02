Доля «Яндекса» в поиске рунета упала до минимума с 2008 года

Доля поиска «Яндекса» в рунете составила 54% по итогам апреля, следует из данных сервиса статистики Liveinternet. Получается, что всего за месяц «Яндекс» потерял 1,2 пункта своей поисковой доли. В марте этого года она составляла 55,2%, в феврале еще больше – 55,5%, в январе – 55,4%.

При этом основной конкурент - Google - увеличил долю до 40,8%: в марте она составляла 39,5%, в феврале – 39,2%, в январе – 38,6%. В I квартале 2017 г. доля «Яндекса» среди других поисковых систем составила 55,4%, сообщала компания в финансовой отчетности со ссылкой на данные Liveinternet.

«Яндекс» объясняет серьезное падение доли в апреле изменением методики подсчета Liveinternet. Это сервис, оценивающий, в частности, аудиторию поисковых систем – именно на его данные ориентируются как сами компании, так и инвесторы и отраслевые аналитики. «У Liveinternet изменился способ подсчета и объем учитываемых данных, - сказал «Ведомостям» представитель «Яндекса». - В подсчете поисковой доли начал полнее учитываться трафик, идущий из поисковых приложений: раньше объем переходов из них учитывался не полностью».

Представитель Liveinternet подтвердил «Ведомостям», что компания изменила методику подсчета долей поисковиков. «С 24 апреля Liveinternet стал учитывать трафик из android-приложения Google и из мобильных приложений «Яндекса», - сказал он.

Как только эти переходы стали учитываться, это отразилось на долях всех поисковиков: например, показатель доли Google вырос, хотя рост доли по факту был менее значимым, чем показывает статистика Liveinternet, говорит представитель «Яндекса». По его словам, без учета трафика мобильных приложений «Яндекс» потерял в апреле не 1,2 п. п., а 0,5 п. п. Но он признает, что основным фактором реального падения доли действительно стал рост мобильного трафика, где доля «Яндекса» ниже среднего – около 40%. Сам «Яндекс» оценивает свою долю в рунете в 54,8%.

Принципиальный вопрос «Яндекса»

«Яндекс» терял долю рынка последние несколько лет. Самой высокой (около 64%) она была в 2011 г., следует из презентации компании, с тех пор она постепенно снижалась. Так, прошлым летом «Яндекс» начал терять долю активнее, но все равно темпы падения были несопоставимы с апрелем этого года: тогда за лето «Яндекс» потерял 1,1 п. п. поискового рынка рунета, а с сентября прошлого года – 1,7 п. п. Это самая низкая доля поиска «Яндекса» с 2008 г., когда она составила 54,9%.

Доля на поисковом рынке для «Яндекса» – принципиальный вопрос. Большую часть выручки российский поисковик зарабатывает на рекламе в результатах поиска. И чем больше аудитория поискового сервиса, тем больше рекламы компания может продать. Та же ситуация и у Google.

Именно из-за поисковой доли у российской интернет-компании возник спор с Google. В начале 2015 г. «Яндекс» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на то, что американский поисковик ущемляет права конкурентов при использовании принадлежащей ему операционной системы Android. По данным «Яндекса», Google вынуждал производителей мобильных устройств предустанавливать его собственные сервисы, в том числе поиск, на приоритетных местах на экранах смартфонов. Кроме того, Google запрещал производителям устройств предустанавливать сервисы конкурентов.

«Яндекс» жаловался, что производители смартфонов Android (Fly, Explay и Prestigio) летом 2014 г. стали отказываться работать с российской компанией, ссылаясь на запрет Google. ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции и предписала ему устранить нарушения, а также оштрафовала американскую компанию на 438 млн руб. Недавно Google и ФАС подписали мировое соглашение: Google обязалась исключить из контрактов с вендорами запретительные условия и предоставить российским пользователям окно выбора поисковой системы на смартфонах Android.

Ранее представители «Яндекса» заявляли, что компания ожидает роста доли после заключения мирового соглашения между Google и ФАС.