Выручка «Яндекса» растет выше рынка

Нерекламные доходы «Яндекса» росли в первые три месяца года гораздо быстрее – на 77% по сравнению с прошлым годом

Выручка «Яндекса» в I квартале 2017 г. выросла на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 20,7 млрд руб., говорится в сообщении компании. Чистая прибыль уменьшилась на 23% до 0,8 млрд руб., скорректированная чистая прибыль выросла на 18% до 3,7 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 19% до 6,9 млрд руб.

«Снижение чистой прибыли связано прежде всего с изменением курсов валют, рост скорректированной чистой прибыли – с постоянным развитием рекламных технологий «Яндекса» и высоким вниманием рекламодателей к нашим продуктам», – объяснил представитель компании. На снижение чистой прибыли влияют несколько факторов, в этом квартале это в первую очередь убытки от изменений курсов и вложения компании в рекламу и маркетинговую поддержку бизнес-подразделений, уточнил он.

Выручка «Яндекса» росла в I квартале выше ожиданий аналитиков, опрошенных «Интерфаксом». Они прогнозировали ее рост на уровне 20,5%. Рост показателя EBITDA ожидался на уровне 6,7%, скорректированной чистой прибыли – 10%, рентабельность по EBITDA, по мнению аналитиков, должна была составить 31% против 35% годом ранее.

«Яндекс» почти всю свою выручку (94%) зарабатывает на продаже рекламы в результатах поиска. Этот сегмент в I квартале этого года вырос на 23% до 19,5 млрд руб. Сайты самого «Яндекса» помогли компании увеличить выручку на 26% (14,4 млрд руб.), партнерские сайты – на 17% (5,2 млрд руб.). При этом нерекламные доходы «Яндекса» росли в первые три месяца года гораздо быстрее – на 77% по сравнению с прошлым годом. Судя по всему, речь идет прежде всего о сервисе «Яндекс.Такси», которому удалось увеличить количество поездок в отчетный период на 484%, а выручку – на 75% до 778 млн руб. Сегмент электронной коммерции («Яндекс.Маркет») вырос на 24% до 1,3 млрд руб. Выручка экспериментальных сервисов «Яндекса» («Яндекс.Музыка», «Кинопоиск», YDF и др.) увеличилась на 76% до 326 млн руб.

По итогам I квартала 2017 г. поисковая доля «Яндекса» сохранилась на уровне 55,4%. «Благодаря недавно достигнутому соглашению между «Яндексом», Google и ФАС пользователи получат возможность выбирать поисковую систему и все участники рынка будут находиться в равных условиях, – цитируются в сообщении слова основателя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа. – Мы ожидаем, что это создаст благоприятный климат для роста нашей доли мобильного поиска в 2017 г. и в последующие годы».