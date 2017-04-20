«Яндекс» спас свой бизнес в России

Закончился конфликт, начавшийся больше двух лет назад и приведший к самому громкому в России антимонопольному разбирательству в сфере высоких технологий. Американский Google заключил мировое соглашение с ФАС. Google выплатит в российский бюджет 439 млн руб. ранее начисленных штрафов, а также устранит нарушения антимонопольного законодательства.

Жалобу на Google подал «Яндекс», обвинив американский поисковик в том, что он ущемляет права конкурентов при использовании принадлежащей ему операционной системы Android. По данным «Яндекса», Google вынуждал производителей мобильных устройств предустанавливать его собственные сервисы, в том числе поиск, на приоритетных местах на экранах смартфонов. Кроме того, Google запрещал производителям устройств предустанавливать сервисы конкурентов. «Яндекс» жаловался, что производители летом 2014 г. стали отказываться работать с российской компанией, ссылаясь на запрет Google.

ФАС разбиралась в этом конфликте почти год и пришла к выводу, что «Яндекс» прав. Служба оштрафовала американскую компанию и предписала убрать из контрактов с вендорами дискриминирующие условия, а также отвязать магазин приложений Google Play от Android (Google давал этот магазин производителям с условием, что они предустановят и сервисы Google).

«Яндекс» жаловался на Google не просто так. И российский, и американский поисковики зарабатывают на продаже рекламы в результатах поиска. И чем больше аудитория поискового сервиса, тем больше рекламная выручка. Дискриминация «Яндекса» на Android приводила к потере самой растущей сейчас мобильной аудитории: люди все чаще предпочитают смартфоны стационарным компьютерам, а в мобильной сфере основной игрок – Android (у этой ОС больше 80% рынка и в мире, и в России). Соответственно, доминирование Android и нарушения Google прямо влияли на бизнес «Яндекса» – его доля на рынке поиска активно падала.

Победа «Яндекса» очень существенна для его бизнеса. Представители компании не раз говорили, что предустановка сервисов серьезно повышает их аудиторию: на Android доля поиска «Яндекса» сейчас около 38%, а когда производитель предустанавливает на смартфон российский поисковик, доля сразу переваливает за 50%. Если «Яндексу» удастся договориться с производителями, его доля должна начать расти.

Хорошую новость оценили инвесторы – в день оглашения мировой с Google акции «Яндекса» взлетели больше чем на 7%. Однако эта победа локальная, так как Android открыт для конкурентов только в России. Правда, аналогичные разбирательства в отношении Google идут и в других странах – прежде всего в Евросоюзе, а также в Турции и Южной Корее. Но будет ли там учтено российское антимонопольное дело, неизвестно. А это значит, что те рынки, где доминирует Android (а это почти весь мир), для основного бизнеса «Яндекса» пока закрыты. Это подтверждает и стратегия российской компании: еще в 2011 г. она запустила поисковый бизнес в Турции, но смогла занять там лишь 5% (остальное у Google) и прекратила активную дистрибуцию сервиса в этой стране. Другие страны за пределами СНГ «Яндекс» пока осваивать не берется.