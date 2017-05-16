В Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях ведомства к Telegram

В Роскомнадзоре прокомментировали информацию об обращении ведомства к администрации Telegram с требованием представить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). «Мы не будем комментировать слухи, которые сегодня были распространены в СМИ», – заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Он добавил, что ведомство находится во взаимодействии со многими компаниями, «однако предметно можно будет говорить по результатам этого взаимодействия».

Ранее «Ведомости» сообщали, что администраторы российских Telegram-каналов и пользователи Telegram обратились к Павлу Дурову с петицией – в ней они просят создателя Telegram не допустить блокировки сервиса в России. Петиция опубликована change.org. С начала мая 2017 г. в России начались блокировки мессенджеров, не предоставивших сведения о себе для реестра организаторов распространения информации (ОРИ), отмечают авторы документа. Запросы о включении в реестр рассылает Роскомнадзор, напоминают они. Такой запрос, как утверждают авторы документа, ведомство направило и в Telegram.