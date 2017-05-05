В Роскомнадзоре назвали причину блокировки китайского мессенджера Wechat

Роскомнадзор заблокировал китайский мессенджер Wechat после отказа компании предоставить контактные данные для реестра организаторов распространения информации. Это агентству «Москва» сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Ранее стало известно, что адрес мессенджера WeChat, разработанного китайской компанией Tencent, внесен в реестр запрещенных в России сайтов. На сайте Роскомнадзора говорится только, что ограничивается доступ к сайту. Пользователи сообщают, что доступ к самому мессенджеру тоже ограничен.

Адрес сайта wechat.com внесен в реестр с пометкой «Restricting», что предполагает блокировку всех сервисных IP-адресов и технических доменов сервиса.

WeChat — один из крупнейших мессенджеров в мире, популярный в Китае. Как сообщает портал vc.ru, аудитория сервиса превышает 890 млн пользователей в месяц. Доля российских пользователей неизвестна.