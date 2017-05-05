Роскомнадзор заблокировал китайский мессенджер WeChat

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адрес мессенджера WeChat, разработанного китайской компанией Tencent. На сайте ведомства указывается, что ограничивается доступ к сайту. Пользователи сообщают, что доступ к самому мессенджеру тоже ограничен.

Адрес сайта wechat.com внесен в реестр с пометкой «Restricting», что предполагает блокировку всех сервисных IP-адресов и технических доменов сервиса.

WeChat — один из крупнейших мессенджеров в мире, популярный в Китае. Как сообщает портал vc.ru, аудитория сервиса превышает 890 млн пользователей в месяц. Доля российских пользователей неизвестна.