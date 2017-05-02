Роскомнадзор заблокировал мессенджеры Line, BBM и Imo

Роскомнадзор внес в список запрещенных сайтов адреса мессенджеров BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Об этом сообщает «Роскомсвобода». В ведомстве отметили, что блокировка предусматривает полный запрет доступа к сервисам из России.

Блокировку мессенджеров подтвердил изданию vc.ru представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. «Мы совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организаторов распространения информации. Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой — в полном соответствии с законом», — рассказал Ампелонский.