Роскомнадзор заблокировал 10 сайтов с пиратскими версиями фильма «Время первых»

Роскомнадзор заблокировал 10 сайтов, распространявших пиратские копии фильма «Время первых», говорится в сообщении ведомства.

«На данный момент "пиратские" копии фильма удалены с 486 интернет-ресурсов, 51 - ожидают удаления. В связи с неудалением противоправной информации блокируется 10 URL-адресов», - говорится в сообщении.

Там уточняется, что на основании определения Мосгорсуда от 24 марта Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на фильм «Время первых».

«Время первых» - российская космическая драма режиссера Дмитрия Киселева с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях, рассказывающая о первом выходе в открытый космос.

«Время первых» в первый прокатный уикенд (6–9 апреля) собрал в российских кинотеатрах 138,7 млн руб., следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Прежде журнал «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировал, что картина соберет в выходные 280 млн руб.

Несколько продюсеров рассказали «Ведомостям», что министр культуры Владимир Мединский недоволен тем, как тратятся бюджетные средства на кино, и предложил ввести новые критерии эффективности для крупнейших кинокомпаний. Министр настаивает, чтобы каждые 100 руб. из Фонда кино приводили в кинотеатр минимум одного зрителя.