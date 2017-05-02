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Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера в России

В черном списке ведомства оказались BBM, LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat
Роскомнадзор начал блокировать мессенджеры в России
Роскомнадзор начал блокировать мессенджеры в России
Е. Разумный / Ведомости

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Об этом сообщила «Роскомсвобода». В реестр вошли непосредственно порталы этих мессенджеров и ряд их IP-адресов.

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Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснил, что в России будет ограничен доступ не только к сайтам этих мессенджеров, но и к их приложениям. Технически они будут удалены из магазинов приложений либо заблокированы операторами связи, объяснил он.

Ампелонский объясняет, что по закону организаторы распространения информации (в том числе мессенджеры) обязаны предоставлять по требованию Роскомнадзора контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр. «Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой - в полном соответствии с законом», - отмечает он.

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Ампелонский рассказывает, что с момента поступления запроса в компанию у нее есть пять дней, чтобы отреагировать. Если ответа не поступает, ведомство направляет уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации, компании дается 15 дней на исправление. Далее наступает блокировка. О том, в какие еще мессенджеры обращался Роскомнадзор, Ампелонский не говорит.

Комментарии  ()
iZk
16:41 02.05.2017
Похоже, Роскомпозор, чтоб хоть как-то сохранить лицо, блокирует имена 2го-3го эшелона и бодро отчитывается о добросовестно проделанной работе "строго в соответствии с законом". Блэкберри они заблокировали.. :) слабо заблокировать вотсап или фейсбук?
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