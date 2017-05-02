Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера в России

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Об этом сообщила «Роскомсвобода». В реестр вошли непосредственно порталы этих мессенджеров и ряд их IP-адресов.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснил, что в России будет ограничен доступ не только к сайтам этих мессенджеров, но и к их приложениям. Технически они будут удалены из магазинов приложений либо заблокированы операторами связи, объяснил он.

Ампелонский объясняет, что по закону организаторы распространения информации (в том числе мессенджеры) обязаны предоставлять по требованию Роскомнадзора контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр. «Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой - в полном соответствии с законом», - отмечает он.

Ампелонский рассказывает, что с момента поступления запроса в компанию у нее есть пять дней, чтобы отреагировать. Если ответа не поступает, ведомство направляет уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации, компании дается 15 дней на исправление. Далее наступает блокировка. О том, в какие еще мессенджеры обращался Роскомнадзор, Ампелонский не говорит.