Брат топ-менеджера «Роснано» Горькова объявлен в розыск

Следствие устанавливает местонахождение Евгения Горькова, брата управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом стало известно на заседании суда.

«В материалах дела также представлен рапорт участкового, согласно которому установить местонахождение Горькова Евгения Владимировича не представляется возможным, так как он не проживает по месту регистрации», — говорится в материалах дела. Горьков завил, что по этому адресу его брат уже несколько лет не проживает и не прописан.

Горьков был задержан в субботу, 10 июня, в Москве. По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 г. вопреки установленному порядку размещал на постоянной основе денежные средства «Роснано» в размере от 460 млн до 740 млн руб. в Смоленском банке под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

В декабре 2014 г. банк лишился лицензии, в связи с чем АО «Роснано» потеряло более 738 млн руб. При этом из банка накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн руб.