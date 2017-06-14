Березкин считает маловероятным закрытие сделки по приобретению РБК 15 июня

Основатель группы ЕСН Григорий Березкин прокомментировал информацию о том, что сделка по покупке доли РБК может быть закрыта 15 июня. «В жизни всегда есть место чуду, но это редко распространяется на юристов», — приводит RNS слова Березкина. Он уточнил, что в сделке осталось слишком «много юридических тонкостей», чтобы закрыть ее уже 15 июня.

Березкин не исключил, что сделка может быть закрыта «весьма скоро».

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что представители «Онэксима» и группы ЕСН планируют подписать документы о продаже РБК 15 июня.