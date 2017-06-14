Forbes: подписание документов о продаже РБК структурам ЕСН состоится 15 июня

Представители «Онэксима» и ЕСН планируют подписать документы о покупке 65,43% голосующих акций РБК завтра, 15 июня. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки. Он пояснил, что завтра у нотариуса должны встретиться представители компаний. Другой источник не опроверг и прямо не подтвердил эту информацию («не могу загадывать»), отмечает издание.

ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что завтра сделка может быть закрыта. Другой источник агентства отметил, что это произойдет до конца недели. Третий собеседник ТАСС утверждает, что группа ЕСН уже купила РБК, однако последние формальности могут быть завершены в ближайшие несколько дней.

В апреле стало известно, что Березкин договорился с Михаилом Прохоровым о покупке медиахолдинга РБК. Источники, близкие к обеим сторонам, тогда говорили «Ведомостям», что сделка может быть подписана до начала мая, но этого не произошло до сих пор.