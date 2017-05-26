ФАС одобрила покупку РБК

Е. Разумный / Ведомости

ФАС удовлетворила ходатайство АО «Сотол проект» – одной из компаний группы ЕСН Григория Березкина – о приобретении 65,43% голосующих акций ПАО «РБК», сообщила сегодня антимонопольная служба. Помимо этого удовлетворено ходатайство «Сотол проекта» «о приобретении доли в размере 80,463% уставного капитала ООО «РБК онлайн» (основной вид деятельности – деятельность рекламных агентств)».

Источник, близкий к ЕСН, сообщил что сделка с основным акционером РБК - Михаилом Прохоровым - пока не подписана.

О том, что Березкин принципиально договорился о покупке РБК, стало известно в начале апреля. Тогда ожидалось, что она состоится в начале мая, но, по данным «Ведомостей», она задержалась из-за технических деталей. В РБК входят одноименные телеканал, новостной сайт, газета, журнал, а также интернет-издание CNews. У группы есть бизнес по интернет-хостингу и регистрации доменов, проведению конференций и др.

Источник «Ведомостей» говорил, что медиахолдинг может обойтись Березкину в $50 млн. Это в несколько раз меньше суммы, которую сейчас РБК должен структурам своего владельца: на конец 2016 г. долг холдинга составлял 14,9 млрд руб. Львиная доля этой суммы – долг РБК перед «Онэксимом».

Впервые сообщения о планах Михаила Прохорова продать РБК и другие российские активы стали поступать весной 2016 г., после того как медиахолдинг покинули многие журналисты во главе с шеф-редактором объединенной редакции РБК Елизаветой Осетинской и главным редактором сайта РБК Романом Баданиным. Это произошло после того, как гендиректор РБК Николай Молибог настоял на увольнении главного редактора газеты РБК Максима Солюса. Журналисты РБК были уверены, что отставка Солюса произошла из-за давления чиновников, недовольных независимой редакционной политикой издания и его расследованиями, в частности о семье президента России Владимира Путина. Теперь редакцией РБК руководят Елизавета Голикова и Игорь Тросников.