Роскомнадзор: время до блокировки мессенджера Telegram «исчисляется днями»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что время до блокировки мессенджера Telegram «исчисляется днями». Жаров подчеркнул, что ведомство использует последнюю возможность диалога.

«Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено — оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова», — сказал Жаров в эфире НТВ.

Ранее он опубликовал открытое обращение к Дурову, в котором сообщил, что Telegram будет заблокирован, если компания не предоставит ведомству требуемые сведения о себе. Дуров назва политику Роскомнадзора в отношении Telegram саботажем государственных интересов.