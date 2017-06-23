Дуров ответил Роскомнадзору на обвинение в нейтральности к терроризму

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил руководителю Роскомнадзора Александру Жарову на обвинение в нейтральности к терроризму. «Эта позиция далека от реальности, - написал Дуров во "В контакте". - Только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма. Любой желающий может ознакомиться со статистикой ежедневных блокировок террористов в канале t.me/isiswatch».

Жаров ранее заявил, что Дуров, «к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

Сегодня Роскомнадзор публично предупредил «команду Telegram», что мессенджер должен исполнить российское законодательство, иначе будет заблокирован в России. Дуров заметил, что в таком случае можно будет говорить о саботаже российскими чиновниками интересов безопасности России, поскольку пользователи уйдут в контролируемые США мессенджеры WhatsАpp или Facebook Messenger.