Руководитель Роскомнадзора: Дуров нейтрален по отношению к использующим Telegram террористам

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал слова основателя Telegram Павла Дурова о том, что попытка блокировать мессенджер «выглядит как некий саботаж государственных интересов».

«Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», – говорится в заявлении Жарова, которое опубликовано на странице Роскомнадзора в Facebook.

Он подчеркнул, что компания, управляющая Telegram, самостоятельно принимает решения относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти России.