Левин: Жаров обратился к Дурову публично из уважения к пользователям Telegram

Обращение главы Роскомнадзора Александра Жарова к руководству мессенджера Telegram и лично Павлу Дурову сделано из уважения к российским пользователям этого сервиса. Такое заявление сделал в пятницу журналистам председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин после выступления в Госдуме директора ФСБ Александра Бортникова на тему информационной безопасности России.

Левин напомнил, что о планах сделать публичное обращение к руководству Telegram Жаров сообщал ранее на заседании комитета по информполитике. «Если делать предварительные комментарии, речь идет о соблюдении российского законодательства, я не вижу здесь ничего иного. А сам факт публичного обращения - это не столько дань уважения менеджерам Telegram, сколько понимание того, что этим сервисом пользуются миллионы граждан нашей страны», - сказал парламентарий.

«Ситуация, когда владельцы сервисов не осуществляют самостоятельную модерацию, отказываются от контактов с регулятором, бравируют тем, что не предоставляют данные правоохранителям, является неприемлемой», - отметил Левин.

Встреча депутатов с главой спецслужбы прошла в закрытом для прессы режиме.

Сегодня на сайте Роскомнадзора опубликовано открытое письмо Жарова, в котором руководитель ведомства сообщил, что Роскомнадзор заблокирует мессенджер Telegram в России в случае отказа выполнить требования российского закона об организаторах распространения информации. По мнению Жарова, Роскомнадзор исчерпал «все имеющиеся возможности официальной коммуникации» с командой Telegram.