Кадыров хочет помирить Роскомнадзор и Telegram в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, угрожающего блокировать Telegram, и основателя мессенджера Павла Дурова найти решение сложившейся ситуации. Он также предложил провести встречу в Грозном.

«Не хочется, чтобы Telegram блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга», - написал Кадыров.

Он также добавил, что готов предоставить в Грозном «площадку для встречи», где представители Роскомнадзора и Telegram могли бы обсудить решение проблемы.

На сайте Роскомнадзора сегодня появилось официальное обращение к Дурову с просьбой исполнить российское законодательство во избежание блокировки сервиса. Роскомнадзор уже не первый день и не первый раз посылает Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации, объяснил Жаров. Требование одно, и оно простое, отмечает он: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. Далее сервис должен официально направить эту анкету в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован.