В СПЧ раскритиковали намерение Роскомнадзора заблокировать Telegram

Член Совета по правам человека, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский раскритиковал возможность блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram.

«Это кошмар. Наш совет постоянно обращался к теме интернет-регулирования, и практически каждый раз, когда выходит новый закон про интернет, мы протестуем. Потом эти законы приходится исправлять или отменять», - приводит его слова пресс-службе СПЧ.

По его словам, думать о возможной приостановке работы мессенджера, которым пользуется и Совет по правам человека, пока рано. «Я считаю, что какие бы законы ни принимались, их инициаторы заботятся об отчетностях. Когда, например, кто-то занимается противоправной деятельностью, они блокируют их сайты, но не ищут преступников. Также и здесь: Роскомнадзор будет уверен, что заблокировал Telegram, а граждане и организации будут продолжать ими пользоваться», - сказал Засурский.