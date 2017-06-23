Жаров лично попросил Дурова передать данные о Telegram в реестр Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и его команде с требованием передать данные о сервисе для включения его в реестр организаторов распространения информации. Обращение опубликовано на сайте ведомства.

По словам Жарова, Роскомнадзор практически каждый день «направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона». «Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа», — говорится в обращении.

Жаров пояснил, что включение в данный реестр «означает лишь готовность Telegram работать по российским законам», правовой статус мессенджера в России не изменится. В случае отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован, подчеркивается в обращении.

«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заключил руководитель Роскомнадзора.