Песков: кибератаки не привели к серьезным сбоям в России

Масштабные кибератаки не привели к каким-то серьезным сбоям в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Насколько нам известно, каких-то серьезных сбоев допущено не было. Достаточно эффективно работают системы защиты и на государственном уровне, и на корпоративном уровне», - сказал он, добавив, что и «президентский интернет-ресурс работает устойчиво». Песков отметил, что не располагает достоверной информацией о происхождении кибератак.