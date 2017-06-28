Роскомнадзор приветствовал позицию основателя Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что мессенджер Telegram будет внесен в реестр распространителей информации, если открытой информации, предоставленной его основателем Павлом Дуровым, окажется достаточно. «Если набор сведений, который необходим для внесения в реестр организаторов распространения информации по тем ссылкам, которые Павел Дуров в своем сообщении привел, достаточен, т. е. все пять идентификаторов имеются, то мы, очевидно, внесем Telegram в реестр организаторов распространения информации», - цитирует Жарова «Интерфакс».

Ранее Павел Дуров сообщил, что согласен на включение Telegram в реестр Роскомнадзора, но мессенджер не будет раскрывать переписку пользователей и соблюдать «законы Яровой».