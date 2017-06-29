Сенаторы предложили лишать связи абонентов, предоставивших ложные сведения

В Совете Федерации предлагают приостанавливать оказание услуг абоненту, если он предоставил недостоверные сведения при покупке sim-карты, сообщает РБК. Соответствующие поправки сенатор Людмила Бокова совместно с представителями правоохранительных органов, Минкомсвязи, Роскомнадзора и российских операторов связи подготовила ко второму чтению законопроекта против незаконной продажи sim-карт.

Согласно законопроекту проверке подлежат следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения и данные документа, удостоверяющего личность абонента. Проверять их предлагается через «единую систему идентификации». Законопроект также вводит понятие «идентификационный модуль» для описания sim-карты. Документ должен вступить в силу с 1 января 2018 г. 14 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Бокова предложила обязать операторов приостанавливать оказание услуг, если данные «о конечных пользователях окажутся недостоверными». Как пояснила ее представитель, порядок приостановления услуг связи и их возобновления будет определен правилами оказания услуг телефонной связи. Бокова также предлагает обязать операторов перепроверять данные, которые они будут получать от дистрибуторов.