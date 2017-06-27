Кто и как зарабатывает на нелегальной продаже sim-карт

Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Sim-карты с улиц не уйдут

Sim-карты с улиц не уйдут Александра Зотова / Ведомости

Закон о запрете продажи анонимных sim-карт без паспортных данных будет принят в весеннюю сессию Совета Федерации, сообщила его председатель Валентина Матвиенко президенту России Владимиру Путину (передал «Интерфакс»). Это поправки в закон «О связи», они предписывают оказывать услуги только тем абонентам, чьи данные внесены в базу оператора. Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 января 2018 г.

В ходе проверки в торговом центре «Горбушкин двор» изъято около 6000 sim-карт у продавца, не имевшего права заключать договоры с абонентами, сообщила вчера пресс-служба Роскомнадзора, ликвидирован также склад с 42 200 серыми картами. По данным Роскомнадзора, на которые ссылаются авторы поправок в закон «О связи», в 2016 г. проведено 819 рейдов и изъято 28 516 sim-карт.

Это капля в море, убежден ведущий аналитик Mobile Research Group Эдьдар Муртазин: ежегодно в России продается более 100 млн sim-карт, примерно 40 млн – с нарушениями. Точнее посчитать сложно, говорит он: каждая активированная карта формально зарегистрирована на конкретное физическое или юридическое лицо.

На черный рынок sim-карты попадают двумя путями: от корпоративных клиентов сотовых компаний и от недобросовестных дилеров, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных компаний, реализующих контракты сотовых операторов, и Муртазин. В первом случае юрлица просто перепродают sim-карты, подключенные к выгодным корпоративным тарифам. Но операторы научились вычислять такие структуры, утверждает Муртазин. Во втором случае дилеры, получающие от операторов бонус за выполнение плана продажи карт, просто раздают их, а вознаграждение делят с распространителями, знает он.

Представители операторов и дилеров, опрошенные «Ведомостями», не раскрывают размер бонуса. Человек, близкий к одному из дилеров, сообщает, что речь может идти о 100–200 руб. за sim-карту, а еще оператор в течение года делится с дилером доходом от обслуживания абонента (revenue sharing), крупный дилер может получать тут 600 руб. и более за карту.

Анна Айбашева из «Вымпелкома» и представители «Мегафона» не стали комментировать схему расчетов оператора с дилерами. Представители «Т2 РТК холдинга» (Tele2) и МТС уверяют, что при расчетах с дилерами используют только схему revenue sharing. И для дилеров, и для компании важны качественные подключения – те абоненты, которые будут пользоваться услугами оператора как можно дольше, подчеркивает представитель Tele2 Константин Прокшин.

Бесплатная раздача sim-карт может быть частью мошеннической схемы, полагает сотрудник одного из операторов: через личный кабинет, к которому привязан номер, злоумышленники могут выводить средства со счета абонента, например переводить на другие номера.

Незаконная раздача sim-карт мошенниками наносит урон имиджу оператора, уверен Прокшин.

Как правило, продажей sim-карт без необходимых документов занимаются юридические, а не частные лица, уверена представительница «Мегафона» Юлия Дорохина. «Мегафон» заключает агентское соглашение с ритейлерами и те получают право заниматься продажей карт и услуг связи, объясняет она: для реализации контрактов они иногда прибегают к услугам более мелких субагентов.

Бывает, что те недобросовестно относятся к правилам продажи sim-карт, признает Дорохина из «Мегафона». Продажа нелегальных sim-карт создает для оператора риски, связанные с невозвратом дебиторской задолженности, сетует она, поэтому «Мегафон», обнаружив нарушение, жестко штрафует контрагентов и приостанавливает оказание услуг связи по неправильно оформленным номерам.

Посредники, которые не несут никаких затрат, зарабатывают на конечных пользователях, нарушая законодательство и не предоставляя никаких данных об абонентах, возмущается представитель МТС Дмитрий Солодовников. МТС активно борется с такими организациями, штрафует недобросовестных дилеров и прекращает сотрудничество с ними, утверждает он.

«Вымпелком» придерживается строгого соблюдения законодательства в вопросе распространения sim-карт и требует того же от партнеров, сказала Айбашева.

Представители Роскомнадзора не ответили на запрос «Ведомостей». Ведомство не может закрыть юридическое лицо, нелегально распространяющее sim-карты, говорил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский телеканалу «Вести 24»: только наложить небольшой (3000–5000 руб.) штраф. Если поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые в мае 2017 г. в Госдуму внесли сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас, будут приняты, штрафы заметно вырастут. Для граждан они составят 2000–5000 руб., а для должностных лиц – 10 000–50 000 руб., для юридических лиц – 100 000–200 000 руб.: такие же штрафы предусмотрены за распространение карт неуполномоченными лицами, цитирует Бокову пресс-служба Совета Федерации. Штрафы для иностранных граждан могут составить 2000–5000 руб. Также авторы законопроекта предлагают обязать компании сообщать операторам о сотрудниках, пользующихся корпоративной связью.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков сомневается в эффективности мер, включенных в поправки в закон «О связи». Известно, что тяжесть законов в России компенсируется их неисполнением – непонятно, кто и как будет штрафовать нелегальных продавцов sim-карт на местах, недоумевает он. К тому же попавшийся на такой торговле предприниматель может зарегистрировать новое юрлицо и начать все сначала, считает Кусков. Разумнее был бы запрет на торговлю sim-картами для тех, кто уже был привлечен к ответственности за связанные с этим нарушения, заключает он.