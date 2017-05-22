Сенаторы предлагают ужесточить ответственность за незаконное распространение sim-карт

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ужесточение административной ответственности за незаконное распространение sim-карт. Авторами законопроекта выступили сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас, говорится в сообщении Совета Федерации.

Законопроектом предлагается установить штрафы за распространение sim-карт без заключения договора и в неустановленных местах на уровне 2000-5000 руб. для физических лиц, от 10 000 до 50 000 руб. – для должностных лиц, от 100 000 до 200 000 руб. – для юридических лиц, рассказала Бокова. Иностранцам или лицам без гражданства будет грозить штраф в размере от 2000 до 5000 руб. с административным выдворением либо арестом на срок до пятнадцати суток с выдворением за пределы России, добавила она.

Кроме того, документ обяжет компании предоставлять сотовым операторам информацию о своих сотрудниках, подключенных к корпоративным тарифам, отметил Клишас. «Размер штрафа за непредставление или несвоевременное представление оператору связи сведений о пользователях составит для индивидуальных предпринимателей от 40 000 до 50 000 руб., для юридических лиц — от 50 000 до 70 000 руб. За повторное нарушение штраф для юридических лиц может составить до 200 000 руб.», — приводит пресс-служба Совета Федерации слова Андрея Клишаса.