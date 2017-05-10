Генпрокуратуру просят проверить законность продажи SIM-карт через автоматы в аэропортах

Член Общественной палаты России Павел Сычев попросил генпрокурора Юрия Чайку и руководителя Роскомнадзора Александра Жарова проверить законность продажи SIM-карт оператора международной сотовой связи Simtravel через автоматы в аэропортах.

«Продажа и активизация SIM-карт данной компании зачастую происходит без предоставления покупателем каких-либо документов. При этом отсутствует процесс заключения договора между пользователем и оператором как таковой», - считает Сычев.

Активизировать SIM-карту, купленную без предоставления данных пользователя, можно путем набора комбинаций на телефоне. На данный момент SIM-карта продается в киосках самообслуживания во всех столичных аэропортах, а также в пунктах продажи туристических путевок.

Сычев считает, что подобный способ продажи говорит о нарушении действующего федерального закона «О связи». Если это так, то данная продукция «должна быть незамедлительно изъята из продажи».

По мнению члена Общественной палаты, нелегальные SIM-карты продаются «колоссальными объемами». «Их часто используют в противозаконной, террористической деятельности, когда необходимо скрыть свои данные», - отмечает Сычев.