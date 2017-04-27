В Госдуму внесен законопроект об усилении контроля за продажей sim-карт

Члены Совета Федерации Валентина Матвиенко, Дмитрий Азаров, Константин Косачев и другие внесли в Госдуму законопроект об ужесточении контроля за продажей SIM-карт. Он предполагает внесение изменений в федеральный закон «О связи».

В пояснительной записке говорится, что существующие меры не улучшают ситуацию с незаконным распространением SIM-карт в местах массового скопления людей (на вокзалах, в переходах станций метро и т. д.). В 2016 г. Роскомнадзор совместно с МВД провел 819 мероприятий по пресечению такого распространения SIM-карт, всего было изъято 28 516 штук.

«Использование идентификационных модулей (SIM-карт) без внесения сведений об абоненте (пользователе) в базы данных оператора связи несет в себе риски, связанные с безопасностью граждан и государства: существует возможность их использования в противоправных целях, в том числе для совершения мошеннических действий», – говорится в документе.

Сенаторы предлагают предоставлять услуги связи только тем абонентам, сведения о которых внесены в базу данных оператора. «Это позволит пресечь распространение идентификационных модулей (SIM-карт) без заключения договоров, а также оказание услуг связи анонимным абонентам (пользователям)», – считают авторы законопроекта.

Кроме того, предлагается предоставить операторам связи возможность проверять сведения об абонентах, используя различные системы государственных органов, в частности Единого портала государственных и муниципальных услуг.