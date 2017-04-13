Сенаторы намерены принять новый закон против продажи серых sim-карт

Совет Федерации намерен принять новый закон против нелегальной продажи sim-карт
А. Махонин / Ведомости
Теракт в петербургском метро еще раз доказал необходимость активизировать борьбу против нелегальной торговли sim-картами, передает РБК слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, для полной победы над торговцами, которые продают sim-карты на рынках и в подземных переходах, в нарушение закона не требуя от покупателей паспортных данных, необходимо запретить операторам сотовой связи передавать sim-карты для продажи посредникам.