Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Матвиенко против серых sim-карт

Сенаторы намерены принять новый закон против продажи серых sim-карт

Текущее законодательство не помогает избавиться от таких контрактов
Совет Федерации намерен принять новый закон против нелегальной продажи sim-карт
Совет Федерации намерен принять новый закон против нелегальной продажи sim-карт
А. Махонин / Ведомости

Теракт в петербургском метро еще раз доказал необходимость активизировать борьбу против нелегальной торговли sim-картами, передает РБК слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, для полной победы над торговцами, которые продают sim-карты на рынках и в подземных переходах, в нарушение закона не требуя от покупателей паспортных данных, необходимо запретить операторам сотовой связи передавать sim-карты для продажи посредникам.

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