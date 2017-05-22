Операторы должны будут запрашивать у абонентов паспортные данные по требованию следователей

Министерство связи и массовых коммуникаций опубликовало проект постановления правительства, уточняющего правила оказания услуг телефонной связи. Документ обязывает операторов повторно идентифицировать пользователей, если этого потребуют следственные органы. На проверку личности абонента у оператора есть 15 дней. Если в этот срок компания не сможет подтвердить достоверность данных об абоненте, она обязана приостановить действие контракта с ним, пока не сможет идентифицировать его.

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