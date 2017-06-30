Генеральным продюсером ТНТ назначен автор «Интернов»

Холдинг «Газпром-медиа» объявил о назначении Вячеслава Дусмухаметова на должность генерального продюсера телеканала ТНТ (входит в «Газпром-медиа»). «В новой должности он будет отвечать за творческую составляющую на канале, производство контента и развитие новых форматов», - говорится в сообщении.

Прежний генпродюсер канала Александр Дулерайн, занимавший эту должность с 2009 г., возглавит международное развитие канала, продолжит работу в программном комитете и останется членом правления ТНТ.

Вячеслав Дусмухаметов работает на телевидении в течение последних 15 лет. Был креативным продюсером телеканалов РЕН ТВ (2004-2005) и СТС (2005-2008). В 2008 г. совместно с Артуром Джанибекяном и Семеном Слепаковым основал компанию «7АРТ» по производству телеконтента, 74% акций которой в 2010 г. приобрела продюсерская компания Comedy Club Production. С 2012 г. занимал должность креативного продюсера компании Comedy Club Production. Дусмухаметов является автором и продюсером сериалов «Универ», «Интерны», шоу Comedy Woman, Comedy Баттл, Stand Up и других.