СТС намерен обогнать «Первый канал» и ТНТ

Для этого СТС возвращается к романтическому реализму

Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: СТС возвращается к романтике

СТС уходит от экспериментов и возвращается к романтическому реализму Е. Разумный / Ведомости

СТС уходит от экспериментов с жанрами и возвращается к тому, каким канал был в «золотые времена», 7–10 лет назад, заявила «Ведомостям» его директор Дарья Легони-Фиалко. Концепцией СТС станет романтический реализм.