Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: СТС возвращается к романтике
СТС намерен обогнать «Первый канал» и ТНТ
Для этого СТС возвращается к романтическому реализму
- Ксения Болецкая
- / Ведомости
СТС уходит от экспериментов и возвращается к романтическому реализму
Е. Разумный / Ведомости
СТС уходит от экспериментов с жанрами и возвращается к тому, каким канал был в «золотые времена», 7–10 лет назад, заявила «Ведомостям» его директор Дарья Легони-Фиалко. Концепцией СТС станет романтический реализм.
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