Китай запустил ракету «Великий поход – 5» со спутником «Шицзянь-18»

Китайская ракета-носитель тяжелого класса «Чанчжэн-5» («Великий поход - 5») со спутником «Шицзянь-18» в воскресенье стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, сообщает «РИА Новости». Это второй пуск для ракет-носителей этой серии.

По данным «Синьхуа», пуск ракеты-носителя прошел неудачно. «Во время полета зафиксировано отклонение от нормы», — говорится в сообщении агентства.

«Чанчжэн-5» — самая мощная ракета-носитель Китая. Ее высота составляет 56,97 м, диаметр основной ступени — 5 м. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 т груза. В качестве топлива используются жидкие кислород и водород.