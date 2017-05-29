Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Китай оценили из космоса
Взгляд из космоса: официальная статистика занижает рост Китая
Американские экономисты представили оценку на основе яркости освещения
- Александра Прокопенко
- / Ведомости
Разброс в оценках динамики китайской экономики велик – от 4 до 7%
NASA
Многие экономисты не доверяют официальной статистике КНР, считая, что власти завышают рост экономики. Но может оказаться, что официальные данные, напротив, занижены, предположили Хантер Кларк и Максим Пинковски из Федерального резервного банка Нью-Йорка и Хавьер Сала-и-Мартин из Колумбийского университета.
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