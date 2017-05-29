Мировая экономика
Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Китай оценили из космоса

Взгляд из космоса: официальная статистика занижает рост Китая

Американские экономисты представили оценку на основе яркости освещения

Многие экономисты не доверяют официальной статистике КНР, считая, что власти завышают рост экономики. Но может оказаться, что официальные данные, напротив, занижены, предположили Хантер Кларк и Максим Пинковски из Федерального резервного банка Нью-Йорка и Хавьер Сала-и-Мартин из Колумбийского университета.

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