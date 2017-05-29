Взгляд из космоса: официальная статистика занижает рост Китая

Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Китай оценили из космоса

Разброс в оценках динамики китайской экономики велик – от 4 до 7% NASA

Многие экономисты не доверяют официальной статистике КНР, считая, что власти завышают рост экономики. Но может оказаться, что официальные данные, напротив, занижены, предположили Хантер Кларк и Максим Пинковски из Федерального резервного банка Нью-Йорка и Хавьер Сала-и-Мартин из Колумбийского университета.