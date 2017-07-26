Трамп: Apple построит три «больших прекрасных завода» в США

Президент Дональд Трамп заявил, что гендиректор Apple Тим Кук позвонил ему и пообещал, что компания построит «три больших завода, прекрасных завода» в США. Как пишет The Verge, президент сказал это в интервью The Wall Street Journal. Других деталей проекта он не раскрыл. Apple отказывается комментировать эту информацию.

Сейчас Apple производит в США только Mac Pro, а основное ее производство размещено в основном за пределами страны (там, где оно обходится дешевле) и использует большое число поставщиков. Как отмечает The Verge, если заявление Трампа подтвердится, это будет означать серьезное изменение в политике компании.

Ранее Трамп, который на инаугурации назвал приоритетом американские товары и американских работников, критиковал Apple за то, что ее продукция производится в Китае. В феврале на собрании акционеров Кук сообщил, что в 2016 г. Apple заплатила $50 млрд американским поставщикам, эти данные были публично оглашены впервые. В интервью CNBC в мае Кук это повторил и добавил, что Apple создала 2 млн рабочих мест в США, в том числе 80 000 – непосредственно в компании, а остальные приходятся на компании, которые с Apple сотрудничают. Он также сказал, что Apple намерена создать фонд в $1 млрд для инвестиций в американские компании, которые наладили технологически сложное производство.