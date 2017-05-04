Apple инвестирует $1 млрд в производство в США

Apple намерена создать фонд в $1 млрд для инвестиций в американские компании, которые наладили технологически сложное производство. Как передает Reuters, это в интервью CNBC объявил гендиректор компании Тим Кук. Таким образом Apple рассчитывает способствовать созданию новых рабочих мест в США. О первой компании, в которую Apple направит деньги из этого фонда, будет объявлено в мае.

По словам Кука, также Apple планирует финансировать образовательные программы, например по обучению программированию или созданию приложений, об этом компания сообщит подробнее летом.

Ранее президент США Дональд Трамп, который на инаугурации назвал приоритетом американские товары и американских работников, критиковал Apple за то, что ее продукция производится в Китае. В феврале на собрании акционеров Кук сообщил, что в 2016 г. Apple заплатила $50 млрд американским поставщикам, эти данные были публично оглашены впервые. В интервью CNBC в мае Кук это повторил и добавил, что Apple создала 2 млн рабочих мест в США, в том числе 80 000 – непосредственно в компании, а остальные приходятся на компании, которые с Apple сотрудничают.