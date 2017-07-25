Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Foxconn пропишется в США

Производитель iPhone из Тайваня откроет первую американскую фабрику дисплеев в Висконсине

Компания собирается вложить в создание аналогичных производств в семи американских штатах $10 млрд

Тайваньская Foxconn готова вложиться в строительство фабрики для производства дисплеев в штате Висконсин, сообщают источники, осведомленные о планах компании. Сейчас генеральный директор Foxconn Терри Гоу обсуждает это с чиновниками США, рассказали WSJ люди, знакомые с ходом переговоров. Foxconn будет производить дисплеи для телевизоров, говорят три осведомленных источника. Их транспортировка из Азии стоит слишком дорого, поэтому о возможности создания завода на территории основного рынка сбыта компания заговорила еще в 2014 г.

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