Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Foxconn пропишется в США
Производитель iPhone из Тайваня откроет первую американскую фабрику дисплеев в Висконсине
Компания собирается вложить в создание аналогичных производств в семи американских штатах $10 млрд
- Йоко Кубота,
- Такаши Мочидзуки
- / The Wall Street Journal
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Foxconn пропишется в США
REUTERS
Тайваньская Foxconn готова вложиться в строительство фабрики для производства дисплеев в штате Висконсин, сообщают источники, осведомленные о планах компании. Сейчас генеральный директор Foxconn Терри Гоу обсуждает это с чиновниками США, рассказали WSJ люди, знакомые с ходом переговоров. Foxconn будет производить дисплеи для телевизоров, говорят три осведомленных источника. Их транспортировка из Азии стоит слишком дорого, поэтому о возможности создания завода на территории основного рынка сбыта компания заговорила еще в 2014 г.
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