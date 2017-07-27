Samsung отчитался о рекордной квартальной прибыли

Во II квартале 2017 г. Samsung Electronics получил рекордную чистую прибыль, в том числе за счет успешных продаж премиального смартфона Galaxy S8 и за счет роста цен на чипы памяти из-за дефицита. Как передает «Интерфакс», чистая прибыль компании за отчетный период взлетела на 89% в годовом измерении - до 11,05 трлн вон ($9,9 млрд). Предыдущий рекорд квартальной чистой прибыли был зафиксирован почти четыре года назад - 8,24 трлн вон. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали показатель на уровне 9,75 трлн вон.

Операционная прибыль Samsung за апрель-июнь выросла на 73%, до рекордных 14,07 трлн вон с 8,14 трлн вон годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 19,7%, с 50,94 трлн вон до 61 трлн вон.

Samsung может впервые обойти Apple и стать самой прибыльной высокотехнологичной компанией в мире, отмечает «Интерфакс». Аналитики Уолл-стрит оценивают операционную прибыль Apple за сопоставимый период в $10,52 млрд при выручке в размере почти $45 млрд, чистая прибыль, вероятно, составит $8,2 млрд. Квартальная отчетность Apple будет обнародована 1 августа.

Операционная прибыль подразделения Samsung по выпуску мобильных телефонов выросла до 4,1 трлн вон.

Средняя цена чипов памяти DRAM на 4 Гб к концу июня выросла до $3,12 с $2,98 на 31 марта. За последние 12 месяцев она удвоилась, напоминает «Интерфакс» со ссылкой на данные InSpectrum Tech. За счет этого подразделение Samsung по выпуску микросхем нарастило операционную прибыль до 8 трлн вон. Производство дисплеев принесло концерну еще 1,7 трлн вон.

Аналитики ожидают, что в предстоящие кварталы выручка компании на рынке микросхем памяти будет расти, поскольку ни один из конкурентов не может угнаться за темпами инвестиций Samsung в развитие этого бизнеса.

В день публикации отчета Samsung объявил о продолжении программы buyback объемом 9,3 трлн вон. За предстоящий квартал компания выкупит 670 000 обыкновенных и 168 000 привилегированных акций. Пока Samsung выкупил собственные акции на 5 трлн вон.