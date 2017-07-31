Единую облачную платформу для хранения информации органов власти России запустят в 2019 году

Единая облачная платформа для хранения и обработки информации, создаваемой органами госвласти и местного самоуправления в России, должна быть введена в эксплуатацию в 2019 г.

Согласно «дорожной карте» программы «Цифровая экономика», утвержденной премьером Дмитрием Медведевым, Государственная единая облачная платформа должна быть создана и введена в эксплуатацию во II квартале 2019 г.

При этом план перевода информационных систем и ресурсов органов госвласти в единую Государственную облачную платформу должен быть завершен в IV квартале 2020 г.