Daimler вложил 25 млн евро в летающие такси Volocopter‍

Концерн Daimler инвестировал 25 млн евро в летающий транспорт Volocopter, сообщает Reuters со ссылкой на разработчика проекта. Компания обещает направить средства Daimler на разработку роботизированного такси, а также на развитие технологий для легковых автомобилей и грузового транспорта германского автопроизводителя.

Volocopter работает над созданием пятиместного летающего электрического такси с вертикальным взлетом и посадкой. Первый показ опытного образца намечен на IV квартал 2017 г.