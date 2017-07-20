Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Летающий автомобиль из «Сколково»
Российская компания Bartini разработала виртуальный прототип летающего электромобиля
Стартап ищет средства на создание первой работающей модели
- Екатерина Смирнова
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Bartini – резидент российского технопарка «Сколково»
А. Махонин / Ведомости
В среду российский стартап Bartini представил виртуальную модель разработанного его командой летающего электромобиля на Международном авиакосмическом салоне – 2017.
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