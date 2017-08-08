RNS: «Ростелеком» возобновил переговоры о покупке «Акадо»

Как сообщает RNS, госоператор «Ростелеком» вновь ведет переговоры с «Реновой» Виктора Вексельберга о покупке интернет-провайдера «Акадо». Об этом агентству рассказал осведомленный источник. Собеседник уточнил, что сделка может состояться после продажи двух региональных операторов, входящих в «Акадо», холдингу «ЭР-телеком».

«ЭР-телеком» покупает у «Акадо» только два региональных актива – в Питере и Екатеринбурге. А само «Акадо» планируется потом продать «Ростелекому», - сказал он. Источник отметил, что месяц назад «Ростелеком» и «Ренова» подписали соглашение о неразглашении, а за «Акадо» компания Вексельберга может получить акции госоператора.

Близкий к «Акадо» источник подтвердил информацию о переговорах, по его данным, «Ренова» может купить 100% компании. Близкий к госоператору собеседник также знает о переговорах, «инициатором переговоров была продающая сторона», знает он. Официальные представители «Реновы» и «Ростелекома» отказались от комментариев.

В ФАС агентству сообщили, что в ведомство поступило только ходатайство от «Эр-телеком холдинга» о покупке 100% ЗАО «Акадо-Екатеринбург» и 100% ЗАО «ТКС Нева» (предоставляет услуги «Акадо» в Санкт-Петербурге).

«Ренова» и «Ростелоком» ведут переговоры о покупке «Акадо» не первый год, их последний раунд состоялся в 2016 г., рассказывал ранее «Ведомостям» знакомый Вексельберга.

«Ростелеком» вел переговоры о покупке «Акадо» за $1,2 млрд, но в 2010 г. гендиректор его материнского холдинга «Связьинвест» Евгений Юрченко сорвал сделку, сочтя цену завышенной. Без учета долга (около $370 млн) «Акадо» в 2013 г. оценивалась в $650–700 млн, говорили «Ведомостям» знакомые акционеров «Акадо». Когда «Ренова» в июле этого года выкупала у основателя «Акадо» Юрия Припачкина 25% акций компании, участники рынка приводили оценки оператора, превышающие 30 млрд руб., напоминал гендиректор Telecomdaily Денис Кусков. Также на актив претендовал и «ЭР-телеком».