«Акадо» Виктора Вексельберга распродает активы А. Гордеев / Ведомости

«Эр-телеком» ведет переговоры о покупке петербургского провайдера «ТКС «Нева» у «Акадо», принадлежащего «Ренове» Виктора Вексельберга. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с менеджерами «Эр-телекома» и «Акадо». «Эр-телеком» действительно интересуется петербургским активом, знает источник, близкий к одной из сторон переговоров. По словам представителя ФАС, ходатайство «Эр-телекома» о покупке «ТКС «Нева» поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в прошлую пятницу и сейчас рассматривается ведомством.

Представители «Акадо» и «Эр-телекома» отказались от комментариев.

По данным «ТМТ консалтинга», «ТКС «Нева» обслуживает в Петербурге около 13 000 абонентов проводного интернета и примерно 60 000 подписчиков кабельного ТВ. Это менее 1% абонентов интернет-доступа в городе и менее 3% абонентов платного ТВ, говорит аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. По ее оценке, «Эр-телеком» на конец II квартала 2017 г. занимал в Петербурге 2-е после «Ростелекома» место по количеству пользователей интернета и платного ТВ (574 000 и 220 000 подписчиков). Соответственно доли оператора в этих сегментах рынка составляли около 34% и около 11%.

Покупка «ТКС «Нева» вряд ли сильно повлияет на рыночную долю «Эр-телекома» - с момента покупки «Акадо» в конце 2000-х гг. оператор практически не развивался, утверждает гендиректор Telecomdaily Денис Кусков. Но «Эр-телеком» может заинтересовать инфраструктура «ТКС «Нева» (например, кабельные стояки), считает он. Оператор, в частности, представлен в центре Петербурга, где ситуация с коммуникациями непростая, отмечает он.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. (наиболее актуальные данные — за этот период) выручка «ТКС «Нева» составила чуть более 150 млн руб.

Собеседники «Ведомостей» не называют сумму возможной сделки. Как показывает история подобных сделок, петербургский актив «Акадо» может быть оценен примерно в 2,5 годовой выручки, стоимость компании может составлять до 500 млн руб., считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Российский рынок проводного интернета и платного ТВ уже насыщен, возможности для органического роста исчерпаны — и покупка относительно небольших операторов, которой сейчас занимается «Эр-телеком», оправдана, отмечает он. По сути, «Эр-телеком» выкупает долю рынка, рассуждает Мирзабеков. «Эр-телеком» уже проявлял интерес к покупке всего бизнеса «Акадо» - в перспективе речь об этом может зайти вновь, прогнозирует он.

Из материалов ФАС следует, что «Эр-телеком» ждет одобрения сделок по приобретению по крайней мере еще шести компаний, работающих в Томской и Иркутской областях.

За последние несколько лет «Акадо» не раз могла сменить владельцев: в разное время на нее претендовали «Мегафон», «Транстелеком», МТС. В 2010 г. гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко сорвал планы дочернего «Ростелекома» купить «Акадо» за $1,2 млрд, сочтя цену завышенной. Но дальше всех в переговорах продвинулся «Эр-телеком», в июле 2013 г. получивший разрешение на сделку от ФАС. Без учета долга (около $370 млн) «Акадо» оценивалась тогда в $650–700 млн, говорили «Ведомостям» знакомые акционеров «Акадо». Но осенью 2013 г. застопорились и переговоры с «Эр-телекомом», рассказали люди, близкие к их участникам. По версии нескольких из них, возможная смена собственников «Акадо» вызвала опасения у московской мэрии – крупнейшего заказчика «Акадо». В итоге «Ренова» отказалась от идеи продать «Акадо», цитировал «Интерфакс» Вексельберга в мае 2014 г.