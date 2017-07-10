Основатель «Акадо» продал свою долю Вексельбергу

«Акадо» можно оценить без учета долга примерно в три годовые выручки или в 6-7 EBITDA, то есть в диапазоне примерно 25-34 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

Основатель интернет-провайдера «Акадо» Юрий Припачкин продал оставшийся у него пакет акций «Акадо» «Ренове» Виктора Вексельберга и вышел из бизнеса. Об этом сообщил пользователь форума «Акадо», ссылаясь на письмо, разосланное Припачкиным сотрудникам «Акадо».

«Ведомостям» Припачкин подтвердил, что полностью избавился от акций «Акадо», продав партнеру по бизнесу 25% акций компании. Компания «Ренова актив», 90% которой, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга, - владелец 100% акций «Акадо холдинга», следует из материалов оператора «Комкор». Сам «Комкор» на 100% принадлежит «Акадо холдингу».

По данным «ТМТ консалтинга», по итогам I квартала 2017 г. «Акадо» обслуживала в Москве 683 000 абонентов проводного интернета, занимая по их числу 3-е место после МГТС и «Ростелекома», и чуть менее 1 млн подписчиков платного ТВ. Операторы «Акадо» работают в Петербурге и Екатеринбурге, ей принадлежит 50% белорусского провайдера платного ТВ «Космос-ТВ». За пределами Москвы в России «Акадо» на конец марта 2017 г. обслуживала 105 000 абонентов платного ТВ и 85 000 пользователей интернета, отмечает аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. В 2016 г. выручка «Комкора» вместе с региональными «дочками» составила 11,4 млрд руб., а общий долг - 15,8 млрд руб., следует из отчета «Комкора».

Сумму сделки «Комкор» и Припачкин не раскрывают. Представители «Реновы» пока не ответили на вопросы «Ведомостей». Ранее «Ренова» оценивала весь «Акадо» в 32-34 млрд руб. с учетом долга в 12 млрд руб., утверждает человек, знакомый с обоими акционерами «Акадо».

Как показывает опыт сделок на рынке проводного интернета, «Акадо» можно оценить без учета долга примерно в три годовые выручки или в 6-7 EBITDA, то есть в диапазоне примерно 25-34 млрд руб., считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Таким образом, 25% акций «Акадо» могли бы стоить около 6,4-8,5 млрд руб., предполагает он.

За последние несколько лет «Акадо» не раз мог сменить владельцев: в разное время на него претендовали «Мегафон», «Транстелеком», МТС. В 2010 г. гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко сорвал планы дочернего «Ростелекома» купить «Акадо» за $1,2 млрд, сочтя цену завышенной. Но дальше всех в переговорах продвинулся «Эр-телеком холдинг», в июле 2013 г. получивший разрешение на сделку от Федеральной антимонопольной службы. Без учета долга (около $370 млн) «Акадо» оценивалась тогда в $650–700 млн, говорили «Ведомостям» знакомые акционеров «Акадо». Но осенью 2013 г. застопорились и переговоры с «Эр-телекомом», рассказали люди, близкие к их участникам. По версии нескольких из них, возможная смена собственников «Акадо» вызвала опасения у московской мэрии – крупнейшего заказчика «Акадо». В итоге «Ренова» отказалась от идеи продать «Акадо», цитировал «Интерфакс» Вексельберга в мае 2014 г.

Консолидация 100% акций в одних руках делает «Акадо» более управляемой, а также значительно облегчит продажу компании, если речь об этом зайдет вновь: ведь у Припачкина как у основателя компании были собственные взгляды на развитие бизнеса, считает Мирзабеков. Несмотря на то что развитие «Акадо» застопорилось в ходе предпродажной подготовки, бизнес компании стабилен: у нее хорошая доля на московском розничном рынке, большой портфель муниципальных заказов, отмечает он. По его мнению, вопрос о продаже «Акадо» будет подниматься еще не раз.

При единственном владельце управление компанией, а также ее продажа упрощаются, согласен человек, знакомый с акционерами «Акадо».

Время для развития во многом упущено - московский рынок проводного интернета и платного ТВ перенасыщен, рынки в крупных городах близки к этому, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В такой ситуации сохранить свои позиции «Акадо» помог бы альянс или слияние с крупным федеральным оператором, считает он.

«Мегафон» внимательно следит за рынком слияний и поглощений и рассматривает различные возможности усиления своих позиций на рынке» - так на вопрос о возможности приобретения «Акадо» ответил представитель оператора.

Представители МТС и «Ростелекома» отказались от комментариев. Представители «Эр-телеком холдинга» и «Транстелекома» не ответили на вопросы «Ведомостей».